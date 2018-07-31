Верховный суд оставил без изменений приговор экс-главе УСБ СКР

Москва, , 13:35 — REGNUM Приговор главе управления собственной безопасности Следственного комитета РФ (СКР) Михаилу Максименко, осужденному на 13 лет колонии за коррупцию, оставлен в силе. Такое решение принял 31 июля Верховный суд России, передает «Агентство Москва».

«Жалоба рассматривалась в закрытом режиме, — передает вещатель. — Прессу пустили только на оглашение решения».

Таким образом, Верховный суд России оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Максименко на приговор Мосгорсуда.

Напомним, в апреле текущего года Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии руководителя управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

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