Бывший начальник бердского СК оспорил в суде очередное своё увольнение

Бердск, Новосибирская область, , 13:19 — REGNUM Новосибирский областной суд сегодня, 31 июля, признал незаконным увольнение руководителя следственного отдела СКР по Бердску Сергея Копырина, который был отстранён от должности 26 марта. С таким решением сам Копырин не согласился и решил отстаивать свои права через суд.

Как пишет «Курьер. Среда. Бердск», на предварительном слушании по иску Сергея Копырина на незаконное увольнение представитель областного управления СКР так и не смог назвать причину его отстранения от должности. Позже выяснилось, что приказ, на основании которого его уволили, не содержит сведений о нарушении, в нём значилось только: уволен в связи с неоднократным неисполнением обязанностей, но каких — не уточнялось.

Тем временем в июне истёк пятилетний срок его контракта с СКР, но Сергей Копырин намерен добиваться пролонгации трудового договора и восстановления на службе. Кроме того, за время вынужденного прогула Следственный комитет должен заплатить ему 290 тыс. рублей.

«Повода для увольнения не было. Поэтому, как я полагаю, нет основания и для непродления со мной контракта. Именно по работе в бердском следственном отделе у меня истек лишь первый срок — 5 лет. По закону о Следственном комитете занимать должность можно два срока, а в исключительных случаях — три», — отметил Копырин.

Это уже не первая попытка уволить Копырина — в декабре 2015 года Сергей Копырин был уволен за критику вышестоящего начальства, но по решению суда был восстановлен в должности.

Как уточняет ресурс «НГС. Новости», Копырин известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел в том числе занимался делом мэра Бердска Ильи Потапова и делом в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева.

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