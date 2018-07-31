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«Узбекские авиалинии» запустят спецрейсы в Медину для паломников

Общество

В рамках программы планируется выполнить 32 авиарейса

Ташкент, 31 июля 2018, 13:19 — REGNUM  В Узбекистане национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» начала выполнять рейсы по программе «Хадж-2018», в рамках которой организованы временные рейсы до Медины, сообщает 31 июля издание «Подробно.uz».

В рамках программы планируется выполнить 32 авиарейса с 29 июля по 13 августа. Самолеты доставят 7,2 тыс. паломников в Медину из Ташкента, Намангана, Самарканда, Карши и Бухары. Обратные рейсы будут возвращать жителей республики с 27 августа по 14 сентября из Джидды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оплатил хадж в Мекку 146-и ветеранам Великой Отечественной войны.

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