Испанские таксисты отказались прекращать протест против Uber и Cabify

Мадрид, , 13:05 — REGNUM Бессрочная акция протеста, объявленная испанскими таксистами против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify, продолжится до тех пор, пока не будут введены ограничения на выдачу им лицензий, передает издание ABS со ссылкой на представителей протестующих.

Забастовка таксистов продолжается в Мадриде и Барселоне четвертый день подряд. Минувшую ночь сотни автомобилей выстроились в ряд вдоль Гран-Виа, одной из главных городских дорог Барселоны. Еще десятки протестующих провели ночь в палатках на знаменитой Пасео-де-ла-Кастельяна в Мадриде.

Ранее представители министерства развития Испании провели переговоры с протестующими с целью прекращения забастовки. Однако предложения властей их не устроило, поэтому власти взяли время на переговоры с представителями ассоциации, которая представляет интересы Uber and Cabify.

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