Представительство Фонда президентских грантов открылось в Новосибирске

Новосибирск, , 13:02 — REGNUM В Новосибирске открыто представительство Фонда президентских грантов (ФПР).Работа нового офиса позволит эффективнее сопровождать реализацию проектов победителей конкурсов президентских грантов из Сибири и Дальнего Востока. К примеру, разница во времени между Москвой и Новосибирском составляет 4 часа, между Москвой и Владивостоком — 7 часов, что ограничивает возможности общения по телефону грантополучателей и сотрудников центрального офиса.

В настоящее время продолжается осуществление более 4300 из 4764 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов по итогам трех конкурсов 2017 и 2018 годов. Из Сибири и Дальнего Востока поддержку получили 950 проектов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Объем работы по мониторингу проектов сейчас значительно выше, чем в прежние годы функционирования системы президентских грантов. Это связано с тем, что только в 2017 году поддержано более чем вдвое больше проектов по сравнению с лучшими результатами предыдущих лет. Кроме того, увеличились средние сроки реализации проектов — если раньше от проектов обычно требовалось уложиться в 9 месяцев, то сейчас эти сроки находятся в диапазоне 11−18 месяцев.

В церемонии открытия представительства приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Андрей Травников пообещал поддержку в организации в Новосибирске межрегиональных форумов некоммерческих организаций, к ходе которых активисты могли бы обмениваться идеями.

В свою очередь Илья Чукалин отметил, что открытие представительства позволит сократить сроки рассмотрения отчетности и любых запросов, которые идут от некоммерческих организаций.

«Открытие представительства — это возможность прийти и увидеть людей. Порой просто необходимы встречи, из Москвы не налетаешься, а Новосибирск — идеальный логистический центр, из которого можно легко добраться до любого региона Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Илья Чукалин.

В среду, 1 августа руководитель фонда проведет семинар для представителей некоммерческих организаций по вопросам участия в текущем конкурсе президентских грантов. Прием проектов на конкурс начался 16 июля и продлится до 10 сентября. По итогам конкурса планируется распределить почти 5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Новосибирске на одной площадке на обучающий семинар для НКО собрались все победители двух грантовых конкурсов 2017 года из Сибири и Дальнего Востока — почти 600 руководителей социальных проектов из 21 региона.

Напомним, ФПР является единым оператором грантов президента РФ на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года.

Читайте ранее на эту тему: Соискателей президентских грантов будут обучать в регионах