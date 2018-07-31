Останки солдата, найденные на Смоленщине, обрели покой в Алтайском крае

Барнаул, , 13:07 — REGNUM Поиски родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны рядового Александра Сафронова (586 стрелковый полк 107 стрелковой дивизии), чьи останки весной 2018 года подняли бойцы отряда «Застава Ильи Муромца» и «Калининец» в районе деревни Гурьево Смоленской области, оказались успешными. На малую родину, в село Нижняя Ненинка (Алтайский край) останки бойца привезла его правнучка Ольга Крутакова. Об этом со ссылкой на краевой дворец молодёжи информирует сайт правительства Алтайского края.

Останки рядового Александра Сафронова захоронили с почестями на сельском кладбище, рядом с могилами его сыновей. В последний путь его провожали бойцы поисковых отрядов и жители села Нижняя Ненинка. Затем в центре села у памятника воинам, погибшим в годы войны, состоялся митинг.

«Думаю, что все солтонцы, а также родственники Александра Сафронова, которые участвуют в траурной церемонии, исполнены чувства гордости. Это второе в послевоенной истории района захоронение на малой родине останков солдата Великой Отечественной войны», — сказал на митинге глава администрации Солтонского района Михаил Лудцев.

Напомним, Солтонский район Алтайского края в Великую Отечественную войну отправил на фронт почти 9,5 тыс. солдат и офицеров, но домой вернулись менее половины солдат. Пятеро из них стали Героями Советского Союза и один — полным кавалером ордена Славы.