В Северной Осетии отмечен самый большой в России рост больничных смертей

Владикавказ, , 12:54 — REGNUM Северная Осетия стала антилидером среди субъектов России по росту больничной летальности. В 2017 году в этом регионе рост числа смертей пациентов больниц составил 0,22%. Такой же показатель и в Карелии, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Эксперты организации совместно с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» составили рейтинг регионов РФ по уровню больничной летальности за 2016−2017 годы. По результатам исследования число смертей пациентов в больницах в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом в 61 субъекте Российской Федерации.

Несмотря на рост этого показателя в Северной Осетии, отмечается, что в регионе он все-таки ниже, чем в среднем по России. Так, в целом по стране в 2017 году было зафиксировано 1,8% больничных смертей, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 1,55%.