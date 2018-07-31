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ООН: Несогласных с властью в Саудовской Аравии по-прежнему преследуют

Общество

Несмотря на то, что ситуация улучшается

ООН: Несогласных с властью в Саудовской Аравии по-прежнему преследуют
Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

Женева, Швейцария, 31 июля 2018, 12:50 — REGNUM  Управление ООН по правам человека призвало 31 июля Саудовскую Аравию освободить всех мирных активистов, в том числе женщин, находящихся в заключении из-за участия в кампании за отмену запрета на вождение ими автомобилей, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением на пресс-конференции в Женеве выступила Равина Шамдасани, пресс-секретарь Управления. По ее словам, положительные изменения имеют место в королевстве. «Тем не менее они не охватывают сферы гражданских и политических прав», а несогласие с властями по-прежнему является неприемлемым, добавила она.

Напомним, в июне нынешнего года власти королевства задержали гражданскую активистку Хатун аль-Фасси, выступавшую за отмену запрета женщинам водить автомобиль.

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