ООН: Несогласных с властью в Саудовской Аравии по-прежнему преследуют

Женева, Швейцария, , 12:50 — REGNUM Управление ООН по правам человека призвало 31 июля Саудовскую Аравию освободить всех мирных активистов, в том числе женщин, находящихся в заключении из-за участия в кампании за отмену запрета на вождение ими автомобилей, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением на пресс-конференции в Женеве выступила Равина Шамдасани, пресс-секретарь Управления. По ее словам, положительные изменения имеют место в королевстве. «Тем не менее они не охватывают сферы гражданских и политических прав», а несогласие с властями по-прежнему является неприемлемым, добавила она.

Напомним, в июне нынешнего года власти королевства задержали гражданскую активистку Хатун аль-Фасси, выступавшую за отмену запрета женщинам водить автомобиль.