В ряде регионов СЗФО в больницах умирают чаще, чем в среднем по стране

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Смертность в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда других регионов СЗФО превышает средние показатели по России в целом. Об этом сообщили 31 июля эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

Они составили рейтинг регионов по уровню внутрибольничной летальности в 2016—2017 годах. Внутрибольничная летальность — это отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период.

В 45-ти регионах в 2017 году смертность в медучреждениях оказалась выше среднего уровня по стране. Среди этих регионов, в частности, Санкт-Петербург (смертность в больницах выше средней по РФ на 2,49%), Ленинградская область (2,76%), Республика Карелия (2,86%), Новгородская область (2,54%), Псковская область (2,5%) и Калининградская область (2,22%).

При этом Карелия и Псковская область вошли в число регионов, где больничная летальность увеличилась в 2017 году заметнее всего — на 0,22% и 0,15%, соответственно.

В целом внутрибольничная летальность в стране выросла с 1,77% в 2016 году до 1,8% в 2017 году.

«Нередко рост этого показателя связан с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи за пределами «золотого часа» при сосудистых патологиях. Особенно остро эти проблемы стоят при оказании медпомощи сельскому населению», — отметил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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