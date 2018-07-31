Известный китайский писатель приговорен к казни за убийство 4-х человек

Ханчжоу, Китай, , 12:46 — REGNUM В Китае вынесен приговор известному писателю Лю Юнбяо, рассказавшему о своих преступлениях в художественных произведениях. Об этом 31 июля сообщает китайское агентство Синьхуа.

54-летний писатель и его 65-летний сосед признаны виновными в убийстве четырех человек с целью ограбления. Их жертвами в ноябре 1995 года стали семья из трех человек, проживавшая в пансионе, и еще один из постояльцев. Преступники были вычислены спустя более 20 лет по анализу ДНК и арестованы в 2017 году.

Лю Юнбяо получил известность в 2005 года после публикации его романа «Фильм», получившего несколько китайских литературных наград. В 2010 году вышло произведение, в котором автор описал свой собственный опыт убийства. Одно из произведений Юнбяо легло в основу сценария телесериала в 2014 году.