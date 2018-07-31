У жителей Китая конфискуют гробы

Пекин, , 12:33 — REGNUM В китайской провинции Цзянси ради сохранения земельных ресурсов проводят политику «только кремация». У жителей отбирают готовые гробы, а хоронить покойников в земле запрещают, сообщает газета South China Morning Post.

Власти провинции стремятся оставить кремацию единственной легальной процедурой с телами усопших. Во многих городах задача должна быть выполнена к сентябрю.

Чиновники насильно заставляли деревенских жителей отдать готовые гробы в округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Огромное количество деревянных гробов уничтожил экскаватор — такие снимки и видеозаписи опубликованы в китайских соцсетях.

Для некоторых жителей Китая очень важно следование традиционным обрядам погребения. Бедные семьи годами копят деньги на изготовление гробов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о материальном поощрении китайскими властями «экологически чистых» похорон. Так, людям предлагают согласиться на хранение праха, захоронение на деревьях или в море.

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