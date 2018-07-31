«Окно в Европу» традиционно распахнётся в Выборге

Выборг, Ленинградская область, , 14:00 — REGNUM В Выборге с 10 по 16 августа состоится один из крупнейших и престижнейших российских кинофестивалей — «Окно в Европу». В течение недели гостям и жителям города будет показано более 130 фильмов. Авторы лучших картин будут награждены в рамках торжественной церемонии закрытия, которая состоится в самом центре этого красивого приграничного города — Выборгском замке.

Выбирать победителей будет четыре состава жюри. Оценивать конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» будут оператор Сергей Астахов, кинокритик Лариса Малюкова, актриса Клавдия Коршунова, сценарист Алексей Бородачев и режиссер, сценарист, продюсер Сергей Снежкин в качестве председателя комиссии. В состав жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир» вошли: продюсеры Юлия Мишкинене и Ольга Аграфенина, режиссер и продюсер Вячеслав Сорокин; председателем стал режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян. Лучшие неигровые ленты выберут киновед, сценарист Ольга Рейзен, режиссер Максим Якубсон и режиссер, сценарист Евгений Григорьев (председатель). Победителей конкурса мультфильмов назовут художник, сценарист, режиссер Леонид Шмельков; режиссер, художник Екатерина Соколова и классик мировой анимации, режиссер, сценарист, продюсер Гарри Бардин, выступающий в качестве председателя жюри.

В рамках конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» состоятся премьеры четырнадцати новых российских фильмов. Наибольший интерес вызывают новые работы знакомых любитеям и профессионалам кино имена: в Выборге будет показан долгожданный фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту», новая работа молодого режиссера Антона Бильжо «Амбивалентность», нашумевшая экспериментальная лента Александра Шейна «ВМаяковский» и драма Оксаны Карас «У ангела ангина» с Семёном Трескуновым в главной роли.

Конкурсная программа «Копродукция. Окно в мир» знакомит с результатами совместной работы наших кинематографистов с зарубежными коллегами в разных видах кино. Рядом с игровыми картинами тут стоят документальные работы и даже один мультфильм: приключенческая сказка «Гурвинек. Волшебная игра» создан русскими, чешскими и бельгийскими мультипликаторами. Среди нескольких документальных фильмов богатой географией съемок выделяется фильм-путешествие «Into_нация большой Одессы»: авторы ленты встречаются с одесситами, разъехавшимися по всему миру, и вспоминают свой родной, легендарный и непохожий на никакой другой город. В русско-латышской драме «Ван Гоги» зрители смогут увидеть совместную работу двух выдающихся актеров: отца и сына играют Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков.

Каждый фильм насыщенных конкурсных и внеконкурсных программ доброжелательно встречается фестивальной публикой: Выборг любит и ценит разное кино. За годы проведения смотра в городе сформировалась чуткая и образованная публика. Зрители не только смотрят, но и оценивают фильмы, определяя судьбы призов «Золотая ладья». Помимо кинопоказов в Выборге в рамках фестиваля «Окно в Европу» состоятся мастер-классы выдающихся мастеров, презентации незавершенных кинопроектов и книг о кино, фотовыставки и концерты.

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