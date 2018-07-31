Замглавы ФСИН попросил прощения у заключённого за издевательства

Москва, , 12:17 — REGNUM Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Евгением М. за своих нерадивых коллег, которые пытали его в ярославской исправительной колонии. Также он принёс извинения родным и близким осуждённого.

«Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников»,— сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва», добавив, что все участвовавшие в издевательствах сотрудники, будут уволены.

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В ярославской колонии осужденные объявили голодовку

«Если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — заявил заместитель главы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля по факту истязаний заключённого в ярославской колонии было возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в 2017 году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время задержаны восемь подозреваемых, один из которых помещён под домашний арест. Ещё 17 сотрудников учреждения отстранены от исполнения своих обязанностей.

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Добавим, что 30 июля заключенные ярославской исправительной колонии №8, куда перевели Евгения М., объявили голодовку. Они требуют создания льготных условий для отбывания наказания.

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