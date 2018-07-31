Вторник, 31 Июля 2018 года
12:51:41 МСК

На Украине отец за $3,7 тыс. продал семимесячного сына

Общество

Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего злоумышленника

На Украине отец за $3,7 тыс. продал семимесячного сына
jarmoluk
Ребенок

Киев, 31 июля 2018, 12:10 — REGNUM  Уроженец Закарпатской области Украины продал за 100 тыс. гривен (около $3,7 тыс.) своего семимесячного сына. Об этом в своём Facebook написал 31 июля замглавы украинской Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего уроженца Закарпатья, который за 100 тысяч гривен продал своего семимесячного сына», — говорится в сообщении.

Также Аброськин отметил, что «нелюдь-отец» был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля начальник департамента борьбы с преступлениями в сфере торговли людьми полиции Украины Артем Крищенко заявил, что на Украине существуют агентства для сексуальной эксплуатации женщин, которых преступники вывозят за границу.

Читайте также: Полиция Украины: У нас существуют целые агентства по торговле женщинами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговля людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить