На Украине отец за $3,7 тыс. продал семимесячного сына

Киев, , 12:10 — REGNUM Уроженец Закарпатской области Украины продал за 100 тыс. гривен (около $3,7 тыс.) своего семимесячного сына. Об этом в своём Facebook написал 31 июля замглавы украинской Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего уроженца Закарпатья, который за 100 тысяч гривен продал своего семимесячного сына», — говорится в сообщении.

Также Аброськин отметил, что «нелюдь-отец» был арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля начальник департамента борьбы с преступлениями в сфере торговли людьми полиции Украины Артем Крищенко заявил, что на Украине существуют агентства для сексуальной эксплуатации женщин, которых преступники вывозят за границу.

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