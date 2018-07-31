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Европейский университет Петербурга проверит комиссия Рособрнадзора

Общество

Негосударственное учреждение хочет получить новую образовательную лицензию

Санкт-Петербург, 31 июля 2018, 11:54 — REGNUM  В Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) приехала выездная комиссия Рособрнадзора. Она должна проверить это негосударственное учреждение, которое подало заявку на получение новой лицензии на образовательную деятельность в качестве вуза.

В 2017 году ЕУСПб был лишен такой лицензии, а попытки оспорить это решение Рособорнадзора в судебном порядке успехом не увенчались. Тогда ЕУСПб, который сейчас находится в статусе исследовательского учреждения, решил получить лицензию заново, устраняя претензии надзорного ведомства.

«К нынешней инспекции в университете подошли тщательным образом. Представители образовательного учреждения говорят, что готовы полностью», — сообщает 31 июля телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Аллы Самолетовой, руководителя аппарата ректора Европейского университета, в течение 45 дней с момента подачи заявления Рособрнадзор должен принять решение о выдаче или об отказе в выдаче образовательной лицензии.

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Ранее руководство ЕУСПб заявляло, что его проблемы связаны с несогласием властей с образовательной политикой университета или с желанием получить привлекательный объект недвижимости — Малый Мраморный дворец, в котором размещался ЕУСПб. Сейчас университет переехал в другое здание в центре Петербурга.

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