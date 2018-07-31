Иностранцы заказали на ЧМ-2018 более 840 тыс. паспортов болельщика

Москва, , 11:52 — REGNUM Для посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года иностранные болельщики заказали около 843 тыс. паспортов болельщика (FAN ID). Об этом сообщает Минкомсвязь России.

Отмечается, что общее количество заказанных FAN ID составило 1,83 млн штук, из которых 987 тыс. заказали граждане России, 68 тыс. — болельщики из Китая, 52 тыс. — из США. По данным министерства, чаще всего FAN ID заказывали люди в возрасте 25−34 лет. При этом четверть паспортов болельщика заказали женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о многократном безвизовом въезде в Россию паспорту болельщика — Fan ID. Этот документ служил для удостоверения личности болельщиков на ЧМ-2018. Новый закон позволяет до конца 2018 года неоднократно въезжать по этому документу на российскую территорию.

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