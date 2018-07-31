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Ростовские синоптики предупреждают о грозовых ливнях

Общество

Спасатели объявили штормовое предупреждение

Ростовские синоптики предупреждают о грозовых ливнях
Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 11:49 — REGNUM  Некоторые районы Ростовской области накроет непогода. О неблагоприятном прогнозе информируют ростовские синоптики. По их сведениям, непогода будет бушевать в течение суток. В связи с этим донские спасатели объявили штормовое предупреждение, передаёт ИА REGNUM 31 июля.

Сильные дожди, грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду могут спровоцировать чрезвычайные происшествия и аварии. В связи с этим в региональном управлении МЧС призывают жителей и гостей Донского края быть внимательными и максимально исключить пребывание на улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля донские спасатели проинформировали жителей Ростовской области о сильных порывах до 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 1 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчан предупредили о сильных порывах ветра

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