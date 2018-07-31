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Бывший крупный чиновник Прикамья признан виновным в мошенничестве

Общество

Такое решение вынес суд первой инстанции и бывшего заместителя министра здравоохранения Пермского края в качестве наказания оштрафовал

Пермь, 31 июля 2018, 11:45 — REGNUM  В Перми суд сегодня, 31 июля, вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона. Экс-чиновник признан виновным в крупном мошенничестве, сообщают СМИ.

Напомним, по данным силовиков, в должности высокопоставленного чиновника мужчина в 2015—2016 годах обещал покровительство начальнику бюро судмедэкспертизы, но полномочий на это не имел. Однако за обещание получал деньги, в общей сложности сумма составила более 400 тыс. рублей. при получении денег использовались посредники, а через них деньги поступали на банковскую карту фигуранта.

Стоит отметить, что гособвинение просило для бывшего заместителя министра здравоохранения 2,5 года колонии и 50 тыс. рублей штрафа. Тем временем, суд, посчитав экс-чиновника виновным в мошенничестве, приговорил только к штрафу — в 450 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Гособвинение потребовало для экс-замминистра Прикамья 2,5 года колонии

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