В отношении террориста из ИГ* вступил в силу приговор военного суда

Москва, , 11:37 — REGNUM В отношении участника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего произвести 1 сентября 2017 года теракт в московском регионе, вступил в силу приговор Московского окружного военного суда. Об этом сообщили 31 июля в ФСБ России.

Отмечается, что злоумышленник ранее был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренный ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Покушение на теракт», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Суд приговорил участника террористической организации к 15-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2017 года Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте Муродбека Кодирова, подозреваемого в подготовке теракта в месте массового скопления людей. В суде Кодиров признал вину, сказал, что был не прав и сожалеет.

Читайте также: В Москве арестован подозреваемый в подготовке теракта 1 сентября