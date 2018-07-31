Газету мэрии Ярославля обвинили в подцензурности

Ярославль, , 11:36 — REGNUM Газета «Городские новости», учредителем которой является мэрия Ярославля, цензурируется. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист, бывший автор издания Людмила Дискова.

Прежде чем отправиться в печать, ее регулярно читают соответствующие службы. Знали ли я об этом раньше? Конечно, знала, ведь именно поэтому в последнее время о политике в официальных СМИ у нас писать не принято, точно также как и критиковать действия не только федеральной власти (упаси Бог!), но региональной и городской. Однако, несмотря на столь жесткую цензуру, оставались темы, которые мне были интересны. Например, мне было интересно, почему в городе, где много безработных, в центр занятости обращаются единицы? Почему закрываются предприятия? Почему замерло жилищное строительство? Почему вновь стала расти естественная убыль населения, и почему в Ярославль перестали приезжать мигранты? Наконец, зачем нужна оптимизация городских больниц? Еще три года назад лет назад моими спикерами были интереснейшие люди — экономисты, политологи, доктора, педагоги, даже депутаты, а потом все пропало. Практически в одночасье», — высказала свое мнение журналист Людмила Дискова.

Как пояснила Людмила Дискова, она по собственной инициативе решила завершить сотрудничество с газетой, где последние два года работала в качестве внештатного корреспондента по договору. К этому ее подтолкнуло общение в социальных сетях с заместителем мэра Ярославля Алексеем Аксютенко. На одно из ее высказывания чиновник написал: «Вы по-прежнему в городской газете трудитесь?» и далее «если Вам так невыносимо тяжело наблюдать за безнравственностью чиновников, представляю какие муки Вы испытываете когда пишете о них и получаете за это гонорары!»

По словам Дисковой, газета в последнее время, действительно, сконцентрировалась на освещении деятельности чиновников, причем исключительно в позитивном ключе. Такая политика не нравится журналисту. А вот материал о пытках в 8-й колонии Ярославля, подготовленный Людмилой Дисковой, не появился на страницах издания. Дисковой предложили его переработать, но она не стала этого делать из моральных соображений.

Там были слова уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, к которому я отношусь с уважением. Я не захотела портить с ним отношения и решила, пусть лучше статья не выходит совсем. Нельзя так сильно закручивать гайки. Читатели тоже все это видят, это уже у всех в печенках сидит. Тираж газеты сильно упал», — говорит Людмила Дискова.

В мэрии Ярославля опровергают обвинения в цензуре.

Журналист давно работает в газете, но ранее не высказывала никаких замечаний или претензий. Цензуры у нас нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов.

Сам Алексей Аксютенко на телефонный звонок корреспонденту ИА REGNUM не ответил.