В Якутии леса тушили плохо: возбуждено третье уголовное дело

Якутск, , 11:43 — REGNUM В Сунтарском районе Якутии не предпринимали достаточных мер для борьбы с огнём в лесах, в результате чего площадь горения увеличилась в 116 раз. В связи с этим управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье «Халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным проверки, проведённой надзорным ведомством, площадь возгорания, возникшего на территории Сунтарского района, выросла с 31 до 3600 гектаров. Причиной столь сильного распространения пожара прокуратура называет решение приостановить работы по его тушению. Эти действия привели к тому, что огонь стал подходить к населённому пункту Нахара и линиям электропередачи, показала прокурорская проверка.

«Решение о приостановлении работ по тушению лесного пожара принято преждевременно, без учета естественных преград, погодных условий и других факторов, влияющих на рост площади пожара», — пояснили в надзорном ведомстве.

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Решение продолжить тушить пожар уже после того, как его площадь выросла в 116 раз, было также принято несвоевременно — через четверо суток после того, как он стал занимать огромную территорию, констатировали в прокуратуре. При этом, по мнению надзорного ведомства, привлечённые к тушению силы и средства были недостаточными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по данным на 31 июля горит 1,3 млн га лесов, при этом тушат только 37 тыс. га. Остальные пожары находятся на в труднодоступных и отдалённых лесах региона, доля которых от всей лесной территории Якутии составляет 86%.

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В Якутии уже неоднократно заявляли о недостаточности финансирования, выделяемого республике из федерального бюджета на тушение лесов. Это становится причиной образования долгов перед организациями и местными жителями, которые привлекаются к тушению лесов. Не получив расчёт за прошлое лето, они неохотно соглашаются участвовать в работах по борьбе с пожарами. По последним данным, долг за эти работы в Якутии составлял порядка 500 млрд рублей, его выплаты департамент лесных отношений региона ждёт от Рослесхоза.

Напомним, это уже третье уголовное дело, возбуждённое за допущенную халатность при тушении лесов. Ранее аналогичные расследования были инициированы из-за распространения лесных пожаров в Намском и горном районах Якутии.

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