Пострадавшие от атаки боевиков в Таджикистане доставлены в Душанбе

Душанбе, , 11:24 — REGNUM Спасательные службы Таджикистана доставили в Душанбе троих туристов, на которых было совершено нападение в Дангаринском районе Хатлонской области, сообщил 31 июля журналистам представитель МВД республики.

По его словам, госпитализация потребовалась двоим туристам, получившим ножевые ранения. Ранее их прооперировали в районной больнице Дангаринского района, а сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и проходят реабилитацию в стационаре.

Напомним, боевики террористической группировки совершили нападение на группу туристов, совершавших кругосветное путешествие. Во время нападения были убиты четыре человека — двое американцев, швейцарец и гражданин Нидерландов. После появления сведений об инциденте, ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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