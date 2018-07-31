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Пострадавшие от атаки боевиков в Таджикистане доставлены в Душанбе

Общество

Они прооперированы и проходят реабилитацию

Душанбе, 31 июля 2018, 11:24 — REGNUM  Спасательные службы Таджикистана доставили в Душанбе троих туристов, на которых было совершено нападение в Дангаринском районе Хатлонской области, сообщил 31 июля журналистам представитель МВД республики.

По его словам, госпитализация потребовалась двоим туристам, получившим ножевые ранения. Ранее их прооперировали в районной больнице Дангаринского района, а сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и проходят реабилитацию в стационаре.

Напомним, боевики террористической группировки совершили нападение на группу туристов, совершавших кругосветное путешествие. Во время нападения были убиты четыре человека — двое американцев, швейцарец и гражданин Нидерландов. После появления сведений об инциденте, ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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