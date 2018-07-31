Глава гражданской авиации Малайзии уволился после доклада по Boeing

Куала-Лумпур, , 11:21 — REGNUM В Малайзии подал в отставку руководитель департамента гражданской авиации страны Ажарудин Рахман после доклада по пропавшему Boeing 777, выполнявшего в 2014 г. рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Рахмана.

По его словам, в докладе, который не возлагает вину за катастрофу на авиационные власти Малайзии, говорится о нарушениях в работе диспетчеров.

«Поэтому, … я решил уйти в отставку с поста руководителя департамента», — указал Рахман.

Напомним, 30 июля руководитель следственной группы Ко Су Чон сообщил сотрудникам средств массовой информации (СМИ), что представителям спецкомиссии Малайзии не удалось установить причины исчезновения пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего в 2014 году рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

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