Бьют детей? на Урале родители из Карпинска пожаловались на детский дом

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области, родители у которых в феврале 2018 года отобрали детей и поместили в социально-реабилитационный центр (СРЦ) города Карпинска, написали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в СРЦ. По их информации, в детском учреждении дети старшего возраста угрожают расправой и наносят побои малолетним воспитанникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«25 июля 2018 года, в день, когда мы с супругой навещали находящихся в детском доме наших детей, я стал свидетелем того, как неизвестный мне 17-летний подросток в присутствии воспитателей стал угрожать расправой детям 7−10 лет. Он требовал от них освободить бассейн, так как ему «мало в нём места». Так как воспитатели никак не реагировали на ситуацию, то я сделал замечание данному подростку, который в ответ начал мне грубить. После ссоры с ним, мы с супругой и детьми ушли в находящуюся неподалёку беседку и там наш 6-летний сын сообщил, что указанный подросток ежедневно наносит ему побои», — сообщил отец ребёнка.

Он уточнил, что уже передал в прокуратуру соответствующее заявление, которое будет рассмотрено в течение трёх дней. Более того он намерен написать жалобы уполномоченным по правам человека и по правам ребёнка в Свердловской области.

В свою очередь в социально-реабилитационном центре города Карпинска отрицают данную информацию и настаивают на том, что дети в учреждении не подвергаются насилию со стороны старшеклассников.

«Ничего подобного в нашем учреждении не происходит», — сообщил заместитель руководителя СРЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, дети из данной семьи попали в СРЦ города Карпинска попали после того, как в конце февраля 2018 года их отобрали из семьи органы социальной защиты. Как пояснили в органах опеки, чиновники действовали на основании ФЗ-120 о профилактики безнадзорности.

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Напомним, пятерых детей у семьи из Карпинска забрали 26 февраля прямо из дома, после того, как был получен сигнал о том, что якобы в семье несовершеннолетние подвергаются насилию. Позже, 1 марта семью поставили на учёт, при этом родители не лишены и даже не ограничены в родительских правах. Сначала детей поместили в инфекционное отделение больницы, а затем перевели в СРЦ, причём самого маленького, двухлетнего сына вернули родителям, так как в детском учреждении нет ясельной группы.

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В конце марта, в отношении отца было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ. Его подозревают в истязаниях детей. Сам отец категорически отрицает свою вину. Тем не менее СКР ходатайствовал о том, чтобы дети находились в СРЦ до завершения расследования уголовного дела.

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В итоге уже в течение пяти месяцев четверо детей 4,6,8 и 14 лет находятся вне семьи.

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