«Я убит подо Ржевом»: тюменские поисковики нашли останки земляка

Тюмень, , 11:40 — REGNUM В Тюменской области, в селе Полое Армизонского района, прошла церемония захоронения останков красноармейца Ивана Сидорова, убитого подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. До 2017 года он числился без вести пропавшим в июле 1942 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Останки воина были найдены тюменскими поисковиками год назад в Ржевском районе Тверской области. Установить имя защитника Родины удалось по сохранившемуся солдатскому медальону. Выяснилось, что боец Красной Армии Иван Евстратиевич Сидоров является уроженцем деревни Даньково Армизонского района Омской области. Был призван в 1940 году Армизонским районным военным комиссариатом. Впоследствии район перешёл под юрисдикцию Тюменской области.

Похороны бойца Ивана Сидорова были организованы при содействии военного комиссариата Тюменской области.

Ржевская битва проходившая в районе Ржевско-Вяземского выступас января 1942 года по март 1943 годов признана одной из самых затяжных и кровопролитных в ходе Великой Отечественной войны. В ржевских боях образовалось много «долин смерти» и «рощ смерти». Безвозвратные потери среди советских воинов в ходе Ржевской битвы составили 606 тыс. человек. Павшим в болотах, долинах и рощах смерти советским бойцам Александр Твардовский посвятил знаменитое стихотворение «Я убит подо Ржевом».

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