Власти Чечни заинтересованы в объективном расследовании на «Чеченфильме»

Грозный, , 11:09 — REGNUM Генеральный директор кинокомпании «Чеченфильм» Иналбек Шерипов покинул Россию в 2012 году. Власти республики не имеют отношения к мошенничеству на 22 млн рублей и заинтересованы в скорейшем и максимально объективном расследовании уголовного дела. Об этом заявил 30 июля пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

По его словам, Шерипов «не представляет для республики никакого интереса», он постоянно проживает в Америке и Европе и фильмов в Чечне никогда не снимал. О возбуждении уголовного дела в республике узнали из СМИ, процесс ликвидации этой студии был завершен еще в сентябре 2014 года, сообщил пресс-секретарь «Интерфаксу».

В настоящее время в регионе работает новая кинокомпания ООО «Чеченфильм», генеральным директором и продюсером которой является Беслан Терекбаев. По словам Каримова, шумиха вокруг прежнего «Чеченфильма» наносит огромный ущерб этой добропорядочной компании.

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Как сообщало РБК, МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм». В 2011 году компания получила субсидию Министерства культуры РФ в размере почти 22 млн рублей на съемки фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Однако фильм не сняли, а сама компания в сентябре 2014 года была ликвидирована.