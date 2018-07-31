Вторник, 31 Июля 2018 года
11:38:04 МСК

Власти Чечни заинтересованы в объективном расследовании на «Чеченфильме»

Общество

Пресс-секретать главы Чечни опроверг связь властей республики с мошенничеством на киностудии

Грозный, 31 июля 2018, 11:09 — REGNUM  Генеральный директор кинокомпании «Чеченфильм» Иналбек Шерипов покинул Россию в 2012 году. Власти республики не имеют отношения к мошенничеству на 22 млн рублей и заинтересованы в скорейшем и максимально объективном расследовании уголовного дела. Об этом заявил 30 июля пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

По его словам, Шерипов «не представляет для республики никакого интереса», он постоянно проживает в Америке и Европе и фильмов в Чечне никогда не снимал. О возбуждении уголовного дела в республике узнали из СМИ, процесс ликвидации этой студии был завершен еще в сентябре 2014 года, сообщил пресс-секретарь «Интерфаксу».

В настоящее время в регионе работает новая кинокомпания ООО «Чеченфильм», генеральным директором и продюсером которой является Беслан Терекбаев. По словам Каримова, шумиха вокруг прежнего «Чеченфильма» наносит огромный ущерб этой добропорядочной компании.

Читайте также: Руководство киностудии «Чеченфильм» заподозрили в мошенничестве — СМИ

Как сообщало РБК, МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм». В 2011 году компания получила субсидию Министерства культуры РФ в размере почти 22 млн рублей на съемки фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Однако фильм не сняли, а сама компания в сентябре 2014 года была ликвидирована.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить