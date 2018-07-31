В России становится меньше патриотов

Москва, , 11:06 — REGNUM Подавляющее большинство граждан РФ считают себя патриотами своей страны. Согласно результатам опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ), таковых оказалось 77% против 18% опрошенных, которые к этой категории себя не причисляют. При этом по сравнению с 2017 годом доля патриотов среди россиян сократилась на 1%.

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71% респондентов уверены, что человек, который равнодушен к родной природе или старается избежать службы в армии, не может быть патриотом. Называться человеком, любящим своё отечество, по мнению 66% опрошенных, не может тот, кто не знает истории своей страны. А вот незнание текста гимна быть патриотом не мешает. Такое мнение высказали более половины граждан РФ.

Добавим, что в опросе, который проводился 21−22 июля, приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса ВЦИОМ, опубликованного в июне 2018 года, патриотами себя назвали 92% опрошенных. Этот показатель превысил отметку 90% впервые за 18 лет. Так, в 2000 году такого мнения придерживались 84% респондентов. Почти 60% граждан считают, что патриотизм — это любовь к своей стране, 39% уверены, что это стремление к изменению положения дел в государстве, а ещё 29% жителей России отметили, что настоящим патриотом является тот, кто защищает государство от критики и нападок.

Добавим, что год назад, согласно аналогичному опросу ФОМ, патриотами себя считали 78% граждан РФ, 17% себя к этой категории не причисляли. В основном это люди со средним образованием и ниже и неимущие. 34% сограждан уверены, что вслух называть себя патриотом некрасиво, при этом ничего предосудительного в этом не видят 58% опрошенных.

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