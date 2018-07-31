Умерла актриса Наталья Кузнецова: биография

Москва, , 11:05 — REGNUM Актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет, об этом 31 июля сообщили пресс-службе театра.

Российским поклонникам актриса знакома по спектаклям, поставленным по произведениям русской и мировой классики: «Язычники», «Трехгрошовая опера», «Мсье Верду», «Бедность не порок», «Барышня-крестьянка» и другим — всего на ее счету более 15 театральных работ. Она также снималась в фильмах «Жуков», «Бигль», «Темное царство», «Сваха» и других.

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. В 1984 она окончила ГИТИС, после чего была приглашена в труппу театра имени Ермоловой. Там она стремительно увеличила свой репертуар, исполняя роли, как классических постановках, так и современных.

Длительное время она избегала съемок в телефильмах, посвятив себя исключительно театру. Лишь в 90-е годы у нее появился первый кинематографический опыт — она исполнила роль в боевике Рудольфа Фрунтова «Дураки умирают по пятницам».

Регулярно сниматься в кино она стала в нулевые — именно тогда появился известный сериал «Сваха», в котором Кузнецова сыграла Варвару Фёдоровну.

В театре сообщили, что прощание с актрисой пройдёт 1 августа в Боткинской больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушла из жизни актриса театра и кино Наталья Кузнецова