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Рекордный урожай фруктов собрали в Севастополе

Общество

Уборка фруктов завершена в менее половины фруктовых садов региона

Рекордный урожай фруктов собрали в Севастополе
Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Севастополь, 31 июля 2018, 10:56 — REGNUM  Аграрии Севастополя в 2018 году собрали в 2,5 раза больше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, слова которого обнародовала пресс-служба городского правительства.

По его словам, сбор косточковых и семечковых культур в регионе, по предварительным данным, достиг показателя в 478 тонн, «хотя уборка урожая еще не завершена». Чумаков отметил, что на данный момент уборка фруктов завершена в менее половины фруктовых садов Севастополя.

По его словам, всего в 2018 году в регионе планировалось собрать чуть более 800 тонн семечковых и косточковых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в шести районах Крыма из-за сильной засухи была объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) природного характера.

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Сельское хозяйство
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