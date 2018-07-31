Под действие антипиратского закона в РФ попали тысячи сайтов — Роскомнадзор

Москва, , 10:38 — REGNUM Почти 116,3 тысячи сайтов или отдельных страниц сайтов попали под действие вступившей в силу в августе 2013 года антипиратской статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что в большинстве случаев речь идет о жалобах в суд и вынесенных решениях относительно нарушения авторских прав в интернете. Также в подавляющем большинстве случаев (92%) владельцы сайтов сами предпочитали удалять незаконное содержание, не дожидаясь санкции суда.

Окончательно были заблокированы более 5 тысяч ресурсов, в то же время — 15,5 тысячи сайтов были разблокированы после принятия мер к устранению нарушений.

По статистике Мосгорсуда, который рассматривает все дела о защите авторских и смежных прав в интернете, наиболее активно отстаивал свои права телеканал ТНТ. За истекшие пять лет компания подала в суд 447 заявлений о принятии обеспечительных мер и 489 исков. При этом в самой компании пояснили, что не было ни одного проекта, пиратские копии которого не появились бы в сети.

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