«Кто такие декабристы?» — в тюменском Тобольске забывают революционеров

Тобольск, Тюменская область, , 10:31 — REGNUM Нужно ли в тюменском историческом центре, городе Тобольске, воссоздавать утраченные усадьбы и места проживания декабристов, выясняли местные журналисты. Как выяснилось в ходе опроса тоболяков, 2% жителей города не в курсе, о ком вообще идёт речь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге аристократы России выступили против самодержавия. Представителей знати и дворянства, выступивших против крепостного права и желающих ограничить монархию, сурово наказали: пятерых руководителей повесили, остальных отправили на каторгу и в ссылку в Сибирь. Бунтовщиков стали называть «декабристами». 17 человек из них были сосланы в Тобольск. Это Иван Анненков, Александр Барятинский, Николай Басаргин, Флегонт Башмаков, Николай и Павел Бобрищевы-Пушкины, Фердинанд Вольф, Семён Краснокутский, Вильгельм Кюхельбекер, Муравьевы Александр Михайлович и Александр Николаевич, Степан Семёнов, Михаил Фонвизин, Николай Чижов, Владимир Штейнгель, Гавриил Батеньков.

В это же время в Тобольске проживал автор «Конька-Горбунка» Пётр Ершов, который был дружен с сосланными декабристами, сделавшими Тобольск культурной столицей Сибири.

Местный историк Алексей Нескоров ратует за сохранение памяти о тобольских декабристах и их деяниях — построенных на собственные деньги школах, больницах, дорогах, домах. Он сожалеет об утраченном уникальном особняке семьи Фонвизиных, в котором городские власти в 2013 году планировали открыть музей декабристов.

«В 80-е в Тобольске было четыре дома декабристов, сейчас ничего. Дом Фонвизина легко восстановить, потому что все есть — есть останки дома, есть чертежи, есть макет», — напомнил Алексей Нескоров в интервью изданию «Тобольск.ру».

В своём паблике в социальной сети редакция «Тобольск.ру» решила путём опроса выяснить, как жители города относятся к сохранению памяти о декабристах. Выяснилось, что 2% из 250 респондентов не знают, кто это такие. Безразличие выразили 8% жителей Тобольска, 21% считает, что восстанавливать усадьбы и дома декабристов следует лишь с целью привлечения туристов. Большинство, 63% тоболяков считают, что историческую память о декабристах необходимо хранить для потомков.

Тоболяки справедливо отметили, что в апреле 2018 года в городе открылся первый в России государственный музей, посвящённый семье последнего императора Николая II, которая пребывала здесь всего девять месяцев. А декабристы, которые внесли колоссальный вклад в формирование культуры, образования, науки и инфраструктуры Тобольска, жившие здесь годами, и встретившие здесь свой последний час, незаслуженно забываются и удостоены лишь экспозиции в местном музее-заповеднике.

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