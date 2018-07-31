Правосудие настигло двоих китайцев спустя 23 года после зверского убийства

Ханчжоу, Китай, , 10:20 — REGNUM Двое обвиняемых были приговорены судом провинции Чжэцзян на востоке Китая к смертной казни за убийство четырех человек, совершенное в 1995 году, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Обвиняемые по фамилии Ван и Лю признаны Промежуточным народным судом Хучжоу виновными в ограблении и убийстве. Они также лишены всех своих политических прав до конца жизни и всей личной собственности. По информации суда, трое владельцев гостиницы и один постоялец в деревне Шэншэ близ городка Чжили были убиты ранним утром 29 ноября 1995 года. Суд признал убийство крайне жестоким, принесшим серьезные последствия.

Ван и Лю стали подозреваемыми по делу только после того, как полиция провела анализ ДНК в 2017 году. К тому времени Лю стал известным писателем в провинции Аньхой, однако это его не спасло от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года к смертной казни был приговорен повинный в убийстве и изнасиловании 11 женщин на севере Китая 54-летний мужчина, который совершал свои злодеяния с 1988 по 2002 год

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