Власти Чили вернули Боливии контрабандные палеонтологические объекты

Ла-Пас, , 10:18 — REGNUM Власти Чили вернули Боливии изъятые у гражданина Малайзии контрабандные палеонтологические объекты возрастом от 390 до 420 млн лет. Президент Боливии Эво Моралес выразил благодарность чилийским коллегам в Twitter.

«Очень благодарен властям братского чилийского народа за возвращение в Боливию 42 палеонтологических объектов возрастом 400 млн лет, конфискованных на границе Чили с Аргентиной. Борьба с контрабандой приносит пользу Боливии и Чили, мы братские страны», — написал президент Моралес 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце Эквадору удалось отсудить у Германии ряд ценных археологических объектов доколумбовской эпохи, обнаруженных в одном из немецких аукционных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор отсудил у Германии ряд ценных археологических объектов