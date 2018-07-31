Вторник, 31 Июля 2018 года
11:38:06 МСК

Власти Чили вернули Боливии контрабандные палеонтологические объекты

Общество

Контрабандист попытался вывезти в Азию окаменелости трилобитов — вымерших морских членистоногих

Ла-Пас, 31 июля 2018, 10:18 — REGNUM  Власти Чили вернули Боливии изъятые у гражданина Малайзии контрабандные палеонтологические объекты возрастом от 390 до 420 млн лет. Президент Боливии Эво Моралес выразил благодарность чилийским коллегам в Twitter.

«Очень благодарен властям братского чилийского народа за возвращение в Боливию 42 палеонтологических объектов возрастом 400 млн лет, конфискованных на границе Чили с Аргентиной. Борьба с контрабандой приносит пользу Боливии и Чили, мы братские страны», — написал президент Моралес 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце Эквадору удалось отсудить у Германии ряд ценных археологических объектов доколумбовской эпохи, обнаруженных в одном из немецких аукционных домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор отсудил у Германии ряд ценных археологических объектов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Палеонтология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить