В гости к коренным народам Ленобласти туристов приводит аппетит

Бокситогорск, Ленинградская область, , 09:57 — REGNUM Места проживания коренных народов Ленинградской области имеют все шансы стать популярными туристическими центрами. Обсуждение возможностей региона прошло в рамках межрегионального фестиваля национальных культур «Родники земли Климовской» в деревне Климово Бокситогорского района Ленобласти.

Главной целью фестиваля «Родники земли Климовской» является привлечение внимания к ценностям культуры карельского, вепсского и русского народов. Традиции коренных жителей территории современного Бокситогорского района — тихвинских карелов, русских и вепсов — настолько тесно переплелись в результате долгого совместного проживания, что стало сложно найти отличия между ними. Фестиваль становится поводом для знакомства с тремя культурами, а также для изучения их взаимодействия.

Народные танцы, песни и угощения не исчерпывают программу праздника. Накануне веселых гуляний в Климово для участия в круглом столе ежегодно собираются представители власти и общественных организаций коренных малочисленных народов Ленинградской области и соседних регионов.

В этом году собрание было посвящено теме развития туризма в местах проживания коренных малочисленных народов. Участники круглого стола рассказали о своих примерах культурных мероприятий, которые привлекают туристов, об организации наиболее удобных и продуманных маршрутов для знакомства с краем.

Участники согласились с тем, что одним из наиболее популярных видов туризма является так называемый гастрономический туризм — особенности национальной кухни малочисленных народов очень интересуют жителей совершенно разных регионов страны.

Второй день праздника был посвящен выступлениям творческих коллективов из Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Карелии и Петербурга. Вокальные группы, солисты, фольклорные ансамбли порадовали многочисленных зрителей своим искусством. Неподалеку от сцены гостей ждала народная ярмарка — работы из глины, бисера, дерева, бересты, ткани, торговые ряды и аттракционы. Завершилась фестивальная программа дегустацией блюд национальной кухни.

Организаторами ежегодного фестиваля «Родники земли Климовской» являются комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и Дом дружбы Ленинградской области при поддержке Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра и Климовского культурного центра.

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