Китайцам предложили построить в Петербурге отель и линии трамвая

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Китайские инвесторы могли бы построить в Петербурге гостиницу «Пекин» в национальном стиле, а также принять участие в проектах создания линий легкорельсового транспорта. Как сообщили в Смольном, об этом шла речь на встрече вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова с вице-мэром Пекина Ян Бином, возглавляющим официальную делегацию правительства столицы КНР.

Помимо названных проектов, власти Петербурга готовы содействовать китайским компаниям, которые намерены локализовать производство в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга, предоставляющей льготный режим инвесторам.

В свою очередь, Петербург хотел бы поставлять на китайский рынок продукцию предприятий машиностроения, медицинской промышленности и фармацевтики.

Руководство Пекина предложило Петербургу воспользоваться своим опытом по обеспечению безопасности в метрополитене. Метро в Пекине ежедневно перевозит до 12 млн пассажиров, и китайские специалисты могут представить свои наработки в этой сфере.

«По результатам встречи будет сформирован план конкретных мероприятий, который утвердит рабочая группа по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Пекином», — отметили в Смольном.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на выбор партнера в инвестиционном проекте по созданию и эксплуатации линии скоростного трамвая до Петергофа. Линия пройдет от станции метро «Кировский завод».

Кроме того, продолжается подготовительная работа еще по двум перспективным веткам легкорельсового трамвая — от строящейся станции метро «Южная» до Колпино, и от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и микрорайона Славянка.

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Добавим, что китайские инвесторы выразили заинтересованность во вложении средств в строительство линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) на территории Ленинградской области. В частности, речь идет о ветках ЛРТ из Петербурга в ближайшие областные города Всеволожск и Сертолово.

Заинтересованность реализацией проектов ЛРТ до Сертолово и Всеволожска высказывалась и китайским консорциумом CIMM-CNR Dalian Consortium, а позднее — канадской машиностроительной компанией Bombardier Inc. Сообщалось также, что соединить город и область ЛРТ сможет не раньше 2022 года.