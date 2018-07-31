Вторник, 31 Июля 2018 года
11:45:09 МСК

Китайцам предложили построить в Петербурге отель и линии трамвая

Общество

Представители Пекина посетили Петербург

Китайцам предложили построить в Петербурге отель и линии трамвая
Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

Санкт-Петербург, 31 июля 2018, 09:45 — REGNUM  Китайские инвесторы могли бы построить в Петербурге гостиницу «Пекин» в национальном стиле, а также принять участие в проектах создания линий легкорельсового транспорта. Как сообщили в Смольном, об этом шла речь на встрече вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова с вице-мэром Пекина Ян Бином, возглавляющим официальную делегацию правительства столицы КНР.

Помимо названных проектов, власти Петербурга готовы содействовать китайским компаниям, которые намерены локализовать производство в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга, предоставляющей льготный режим инвесторам.

В свою очередь, Петербург хотел бы поставлять на китайский рынок продукцию предприятий машиностроения, медицинской промышленности и фармацевтики.

Руководство Пекина предложило Петербургу воспользоваться своим опытом по обеспечению безопасности в метрополитене. Метро в Пекине ежедневно перевозит до 12 млн пассажиров, и китайские специалисты могут представить свои наработки в этой сфере.

«По результатам встречи будет сформирован план конкретных мероприятий, который утвердит рабочая группа по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Пекином», — отметили в Смольном.

Читайте также: Смольный объявил конкурс на скоростной трамвай до Петергофа

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на выбор партнера в инвестиционном проекте по созданию и эксплуатации линии скоростного трамвая до Петергофа. Линия пройдет от станции метро «Кировский завод».

Кроме того, продолжается подготовительная работа еще по двум перспективным веткам легкорельсового трамвая — от строящейся станции метро «Южная» до Колпино, и от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и микрорайона Славянка.

Читайте также: Легкорельсовые линии из Петербурга в Ленобласть готовы построить китайцы

Добавим, что китайские инвесторы выразили заинтересованность во вложении средств в строительство линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) на территории Ленинградской области. В частности, речь идет о ветках ЛРТ из Петербурга в ближайшие областные города Всеволожск и Сертолово.

Заинтересованность реализацией проектов ЛРТ до Сертолово и Всеволожска высказывалась и китайским консорциумом CIMM-CNR Dalian Consortium, а позднее — канадской машиностроительной компанией Bombardier Inc. Сообщалось также, что соединить город и область ЛРТ сможет не раньше 2022 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить