Глава МВД Таджикистана о нападении на туристов: «Постыдное преступление»

Душанбе, , 09:36 — REGNUM Сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана пока неясна полная картина того, что произошло в Дангаре. Об этом, как передает Sputnik Таджикистан, сообщил министр внутренних дел Таджикистана (МВД) Рамазон Рахимзода.

«Это постыдное преступление, — заявил Рахимзода. — … Сейчас над этим работает специальная созданная группа. Выясняем все обстоятельства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана был совершен автомобильный наезд на иностранных велотуристов, которые совершали кругосветное путешествие. После наезда злоумышленники применили против пострадавших также холодное и огнестрельное оружие.

В результате нападения погибли четыре человека (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов).

Ответственность за кровавую акцию взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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