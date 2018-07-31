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В одной из сибирских больниц пациентов кормили опасной крупой

Общество

Остатки крупы были изъяты и сожжены

Новосибирск, 31 июля 2018, 09:30 — REGNUM  Пшеничная крупа, не прошедшая проверку на соответствие показателям качества и безопасности, была обнаружена в одном из медицинских учреждений Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что в продукции, предназначенной для питания пациентов, содержание металломагнитной примеси было превышено почти в три раза. Остатки указанной крупы были изъяты и сожжены.

«Должностное лицо лечебного учреждения привлечено к административной ответственности в виде штрафа, а юридическому лицу вынесено предупреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2018 года должны принять закон о детском питании, согласно которому появляется обязательное чипирование продуктов. Кроме того, будет создан реестр недобросовестных поставщиков.

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Кризис качества продуктов питания
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