В Австралии в тюрьму сел боевик, мечтавший воевать в Сирии

Канберра, , 09:29 — REGNUM Австралийский экстремист, планировавший нападение в стране, приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщает 31 июля Associated Press.

25-летний Аким Круэзи собирался отправиться воевать в Сирию на стороне террористов, однако судебная инстанция действовала на опережение. Преступник сможет добиваться досрочного освобождения лишь через 13 лет.

Напомним, Круэзи не первый раз пытается отправиться в Сирию для присоединения к боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, в 2014 году он был задержан в аэропорту, прежде чем успел сесть на самолет.

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