Арестованного главу НПО имени Лавочкина выведут из совета директоров — СМИ

Москва, , 09:17 — REGNUM Подозреваемый в хищении на сумму более 330 млн рублей глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский будет выведен из состава совета директоров на внеочередном собрании совета, сообщил источник в пресс-службе «Роскосмоса».

"Ожидается (проведение собрания), однако сроки его проведения пока не определены», — приводит RT слова представителя госкорпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лемешевский арестован по решению Бабушкинского суда Москвы до 19 сентября. Он обвиняется в заключении фиктивных контрактов с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» и расходовании по ним 330 млн рублей средств «Роскосмоса».

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