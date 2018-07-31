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Арестованного главу НПО имени Лавочкина выведут из совета директоров — СМИ

Общество

Вопрос будет решен на внеочередном собрании совета директоров

Арестованного главу НПО имени Лавочкина выведут из совета директоров — СМИ
Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Москва, 31 июля 2018, 09:17 — REGNUM  Подозреваемый в хищении на сумму более 330 млн рублей глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский будет выведен из состава совета директоров на внеочередном собрании совета, сообщил источник в пресс-службе «Роскосмоса».

"Ожидается (проведение собрания), однако сроки его проведения пока не определены», — приводит RT слова представителя госкорпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лемешевский арестован по решению Бабушкинского суда Москвы до 19 сентября. Он обвиняется в заключении фиктивных контрактов с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» и расходовании по ним 330 млн рублей средств «Роскосмоса».

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