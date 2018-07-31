Китай ввел запрет на использование отозванного ранее с рынков препарата

Пекин, , 09:16 — REGNUM Государственный комитет по делам здравоохранения КНР потребовал от медицинских органов и институтов всех уровней и направленностей прекратить использовать медицинские препараты, содержащие активное вещество валсартан, произведенное китайскими фармакологическими компаниями, в связи с отзывом этого вещества, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Отзыв связан с недостаточной степени очищения препарата, который содержит загрязняющее вещество диметилнитрозамин (НДМА), который был обнаружен в препаратах, содержащих валсартан, применяемого при лечении гипертонии и заболеваний сердца.

Медицинским учреждениям запрещено использовать отозванные препараты при диагностике и лечении заболеваний, говорится в заявлении комитета и отмечается, что медицинский персонал должен предпринять все возможные эффективные меры по обеспечению медицинской безопасности.

Напомним, что производитель несоответствующего требованиям вещества Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. остановил отгрузки и запустил добровольный отзыв всех препаратов со всех внутренних и внешних рынков после того, как НДМА был обнаружен в его продукции 6 июля 2018 года.