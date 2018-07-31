Стало известна сумма взятки главе ГУ МЧС РФ по Томской области

Томск, , 09:11 — REGNUM Сумма взятки, в получении которой обвиняют главу ГУ МЧС РФ по Томской области Михаила Бегуна, составила 300 тысяч рублей. Такую информацию журналистам сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр Ткаченко.

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Представитель надзорного ведомства уточнил, что взятка связана с незаконными действиями по выдаче лицензии одному из юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Главного управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун был задержан сотрудниками правоохранительных органов 24 июля с поличным в результате оперативных мероприятий. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. 26 июля Ленинский районный суд Томска избрал в отношении подозреваемого в коррупции высокопоставленного чиновника меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, в период с июня по июль 2018 года незаконно потребовал у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, вознаграждение за выдачу разрешительных документов на осуществление деятельности при отсутствии необходимого оборудования. Выполнять распоряжение начальника должен был один из подчинённых Бегуна.