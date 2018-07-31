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Трое взрослых и ребёнок найдены мёртвыми в нью-йоркской квартире

Общество

Женщины и мальчик погибли от огнестрельных ранений, а мужчина — от травмы, нанесённой холодным оружием

Нью-Йорк, США, 31 июля 2018, 09:10 — REGNUM  В одной из нью-йоркских квартир были обнаружены тела двоих женщин, мужчины и мальчика пяти лет, заявил начальник городского департамента полиции Дермот Ши. Об этом сообщает 31 июля Associated Press.

По данным правоохранителей, женщины и мальчик погибли от огнестрельных ранений, а мужчина — от травмы, нанесённой холодным оружием. В департаменте полиции не исключили, что в данном случае речь может идти об убийстве троих человек с последующим самоубийством.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в одной из церквей штата Невада (США) произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека, один из которых — 61-летний местный житель — скончался, второго, раненного в ногу, удалось спасти медикам.

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Самоубийства
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