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Суд рассмотрит жалобу на арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного

Общество

Заседание назначено на 1 августа

Суд рассмотрит жалобу на арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кемерово

Кемерово, 31 июля 2018, 09:09 — REGNUM  Апелляция на арест начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», будет рассмотрена 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского областного суда.

На 1 августа назначено заседание по рассмотрению представления прокуратуры и апелляционной жалобы защитника Бурсина, пояснили в суде агентству ТАСС.

Апелляционная жалоба на арест Бурсина поступила в Центральный районный суд Кемерово 18 июля. Судебное постановление об помещении пожарного под стражу обжаловали и адвокат, и прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрея Бурсина задержали 7 июля, позже суд арестовал его до 7 сентября. Следствие считает, что пожарный надлежащим образом не организовал проведение разведки в горящем ТЦ, а также не наладил «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона». Виновным себя Бурсин не считает.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерово
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