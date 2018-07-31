«Детям здесь не место!»: на Урале закрыли детский лагерь

Среднеуральск, Свердловская область, , 08:44 — REGNUM В свердловском Среднеуральске приставы закрыли детский лагерь. Детей в нём кормили фастфудом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Ранее суд приостановил деятельность лагеря на 30 суток. Этому предшествовали выводы санврачей о том, что здесь были нарушены санитарные требования. В меню были, например, сэндвичи с курицей. Питание не было предназначено для детей, заявляют санврачи.

Теперь руководству лагеря предстоит устранить все нарушения. После этого, возможно, его снова откроют. Правда, принять детей этим летом он уже не сможет.