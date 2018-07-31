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Интернет-компании не поняли, как исполнять «закон Яровой» — СМИ

Общество

Интернет-бизнес находится в ожидании дальнейших инструкций

Москва, 31 июля 2018, 08:38 — REGNUM  Требования так называемого «закона Яровой», вступившего в силу и обязывающего интернет-компании хранить данные о пользователях на серверах в России, оказались невыполнимыми из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций, передает 31 июля РБК со ссылкой на источники.

Такие инструкции и акты необходимы, чтобы компании могли понять, в каком виде требуется хранить полученные данные, и как их передавать в правоохранительные органы.

«Как хранить данные, действительно непонятно», — сообщила изданию директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

В свою очередь, представитель Роскомнадзора, комментируя ситуацию, сообщил, что «дополнительных подзаконных актов не требуется».

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