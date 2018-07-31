Вторник, 31 Июля 2018 года
08:44:52 МСК

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Общество

Выбирать лучше средний и не слишком тяжелый арбуз

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР
Арбуз

Москва, 31 июля 2018, 08:26 — REGNUM  Советы по выбору бахчевых культур опубликованы 31 июля пресс-службой Роспотребнадзора. Простые правила помогут избежать разочарований и пищевых отравлений, пояснили в ведомстве.

Покупать арбузы и дыни следует в санкционированных местах. У продавца должен быть пакет сопроводительных документов, включая медицинскую книжку и сертификаты качества.

«Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Выбирать лучше средний и не слишком тяжелый арбуз с сухим усиком и плодоножкой. Зрелый арбуз имеет яркую, твердую корку, издает умеренно звонкий звук при постукивании и слабый хруст при сжатии, вибрирует при ударе ладонью. Пятно на боку — ярко-желтого или оранжевого цвета.

Спелая дыня издает при щелчке глухой звук и источает аромат.

Читайте также: В Россию стали чаще привозить некачественные импортные овощи и фрукты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить