Смертельный сплав в Хакасии обернулся уголовным делом

Абакан, , 07:53 — REGNUM В Хакасии нашли виновного в гибели женщины во время сплава на реке Она в Таштыпском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 31 июля, под уголовное преследование попал организатор экстремального путешествия. 41-летнего мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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В Хакасии после опрокидывания катамарана начата проверка

Как установила проверка, организатор имел допуск прохождения сплавов по горным рекам третьей категории сложности, при этом организовал путешествие по четвёртой категории сложности. В состав группы туристов, кроме прочих, входили две женщины и двое несовершеннолетних юношей 15 и 16 лет, которые соответствующих допусков не имели. При прохождении одного из порогов, участники группы не справились с управлением катамараном, плавсредство перевернулось. В результате одна из женщин утонула.

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Как сообщало ИА REGNUM, катамаран, на котором сплавлялась группа из шести человек, перевернулся в Таштыпском районе Хакасии 25 июля. Одному мужчине удалось сразу выбраться на берег и добраться до ближайшего города, где он и сообщил о произошедшем. Ещё один мужчина с двумя детьми самостоятельно вышли на автодорогу, где их передали сотрудникам полиции. Судьба двух женщин из группы оставалась неизвестной. 26 июля одна из туристок была найдена мёртвой. Как выяснилось, перед сплавом туристы не зарегистрировались у спасателей.

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