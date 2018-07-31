Спасатели Индонезии эвакуировали 543 туриста с вулкана Ринджани

Джакарта, , 07:50 — REGNUM Спасательные службы Индонезии эвакуировали застрявших на несколько дней туристов в районе вулкана Ринджани, передает 31 июля France Presse со ссылкой на местные органы власти.

Туристы оказались заблокированы на острове Ломбок после мощного землетрясения магнитудой 6,4. Во время спасательной операции с острова были эвакуированы 543 человека, поиски еще шестерых продолжаются в горах.

Землетрясение произошло в ночь на 29 июля. Его эпицентр залегал рядом с действующим вулканом на глубине 7 км. После первых подземных толчков ощущались еще 11 афтершоков. Жертвами землетрясения стали по меньшей мере 14 человек, более полутора сотен получили ранения.

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