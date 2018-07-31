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Одобрен законопроект о запрете мобильных телефонов во французских школах

Общество

Законопроект одобрили 62 голоса против одного

Париж, 31 июля 2018, 07:34 — REGNUM  Парламент Франции, наконец, принял окончательное голосование Ассамблеи по законопроекту о запрете мобильных телефонов в школах и колледжах, даже в некоторых средних школах, сообщает агентство France Presse.

При поддержке партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!», партии «Демократическое движение» и партии «Союз демократов и независимых» по тексту «контроль за использованием мобильного телефона в школах» депутаты и сенаторы нашли компромисс. В итоге законопроект одобрили 62 голоса против одного.

Социалисты, коммунисты и «Неподчинившейся Франция» воздерживались, критикуя законопроект как «политический показ», «закон обстоятельств», который «ничего не изменит».

Законопроект запрещает использование любого объекта связи (ноутбук, планшет, часы) в школах и колледжах.

Закон об образовании Франции запрещает с 12 июля 2010 года ноутбуки «во время любой учебной деятельности и в местах, предусмотренных правилами».

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