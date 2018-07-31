31 июля в Москве ожидается до +27°С

Москва, , 07:28 — REGNUM 31 июля в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность, без осадков, — говорится в сообщении. — Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в cекунду».

Температура воздуха днем в столице составит + 25. +27 радусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2018 г. в Москве была отмечена самая жаркая погода с начала лета — 30,7 градуса выше нуля.

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